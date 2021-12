Roma | modella precipita da una terrazza in via dei Quattro Venti | è mistero

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È morta a diciannove anni, il giorno in cui stava realizzando il book fotografico che forse le avrebbe aperto la strada per una carriera da. È morta cadendo dalladi un palazzo di sei piani in viale dei, nel quartiere Monteverde a. Era il 2 dicembre e la ragazza e il fotografo erano saliti sullaper realizzare gli scatti, all’improvviso la pioggia li ha costretti a cercare in fretta un riparo. Il fotografo, che abitava stabilmente in quel palazzo, è saltato da un muretto. Francescana Tomassini ha fatto lo stesso ma è finita su un lucernario che è andato in frantumi, sotto c’era la tromba delle scale. La ragazza èta ed è morta. Almeno questa è la versione raccontata dal fotografo, che non è ...

Un grave lutto che non ha risposte: Francesca Romana D'Elia, chi era lamorta tragicamente a, giallo sulle cause. Un dramma senza risposte: lei era Francesca Romana D'Elia, una giovane studentessa con la passione per la moda, che stava inseguendo il suo sogno.L'appuntamento in via dei Quattro Venti era per un servizio fotografico. Poi la decisione di scattare sul tetto della palazzina, il temporale che si scatena e il drammatico incidente. È morta ...Una modella 19enne, durante un servizio fotografico insieme al suo amico, cade dal lucernario di un palazzo morendo sul colpo. Una tragedia che lascia sgomenti per cui è proclamato il lutto cittadino.Per la 19 enne, studentessa all'Istituto di Belle Arti e residente a Campagnano, non c'è stato nulla da fare ed è morta sul colpo Quel giorno lui e la 19enne, che si conoscevano, si erano accordati pe ...