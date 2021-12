Riuscito il primo impianto nella storia di una protesi oculare realizzata digitalmente in 3D

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Moorfields Eye Hospital della NHS Foundation Trust di Londra è stato ilospedale a condurre un intervento didiinteramentein digitale, tramite la stampante 3D. Un occhio stampato in 3D è unapiù realistica, con una definizione più chiara e una profondità reale della pupilla. Ildi unadigitale su un uomo: l’occhio stampato in 3D Steve Verze è iluomo ad aver ricevuto l’di unainteramentetramite una stampante 3D. L’ingegnere di 47 anni ha provato per la prima volta il suo nuovo occhio l’11 novembre, insieme a una tradizionale ...