Quirinale | Renzi | “Basta chiacchiere inutili”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “sul. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati degli ultimi giorni sono persone in attesa della terza dose. E il Green Pass sia sempre e soltanto per vaccinati o guariti: i No Vax se ne facciano una ragione”. Così il leader dell’Italia Viva, Matteo(foto), sui suoi canali social. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LaStampa : Miccichè: “Ho chiesto a Renzi se voterebbe per Berlusconi al Quirinale, mi da detto sì” - fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - fattoquotidiano : Forza Italia Viva funziona: la Giunta s'inchina a Renzi e Cesaro. Prove per il Quirinale? - DemosLandia : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - IlPrimatoN : Berlusconi incontrerà Salvini e la Meloni a Villa Grande -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Un'altra spinta verso Forza Italia viva , alla vigilia del voto per il. Gianfranco Micciché torna alla carica e questa volta dice senza giri di parole di volere Matteoall'interno di un centrodestra largo, larghissimo. 'Siamo nelle condizioni di ...La corsa alentra nel vivo, Matteoha le idee chiare. Intervenuto ai microfoni de La Nazione, il leader di Italia Viva ha fatto il punto della situazione in vista dell'elezione del presidente ...La scelta del nuovo capo dello Stato interessa tutti, maggioranza e opposizione, ma nessuno sembra avere il pallino in mano. Le trattative ci sono, ..."Se il candidato fosse Silvio Berlusconi non avrà i voti del Movimento, più chiaro di così? Il candidato ideale per il M5s è una personalità di grande ...