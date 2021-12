Pensioni, Draghi: “Modifiche ok ma compatibili con la sostenibilità” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – Sulle Pensioni è possibile lavorare “su qualsiasi modifica” purché non sia messa a repentaglio la “sostenibilità nel medio e lungo periodo” e “all’interno del contesto europeo”. E’ quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Mario Draghi (foto), nel corso dell’incontro avuto con i sindacati sulle Pensioni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – Sulleè possibile lavorare “su qualsiasi modifica” purché non sia messa a repentaglio la “nel medio e lungo periodo” e “all’interno del contesto europeo”. E’ quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Mario(foto), nel corso dell’incontro avuto con i sindacati sulle. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

SkyTG24 : Pensioni, oggi l'incontro con Draghi. Tra le proposte dei sindacati anche l’Ape social - HuffPostItalia : Contributivo pieno per tutti o saltano i conti. Draghi sulle pensioni parte da qui - ci_gori : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Incontro positivo con il premier #Draghi. Il Governo ha accolto la nostra richiesta di avviare una fase d… - ci_gori : RT @CislNazionale: Abbiamo esaminato le priorità su cui articolare la riforma: pensioni di garanzia per i giovani, flessibilità in uscita d… - r_miletta : RT @CISLCalabria: #LuigiSbarra: “Incontro positivo con il premier #Draghi. Il Governo ha accolto la nostra richiesta di avviare una fase di… -