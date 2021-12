Napoli: tre profili per il post-Manolas, uno è in cima alla lista di Giuntoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il mercato a gennaio? In questo momento al Napoli manca un centrale difensivo destro. Cercheremo di cogliere qualche occasione ghiotta“. Queste parole rilasciate ieri dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli lasciano presagire che qualcosa sul mercato per sostituire Kostas Manolas sarà fatto. Diversi sono le piste tenute in considerazione dalle parti di Castel Voturno, tra veri e propri ritorni di fiamma e nomi che potrebbero rivelarsi delle buone opportunità. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere a tal proposito che tre sono i calciatori monitorati dalla società azzurra. A partire dai due colombiani Yerry Mina dell’Everton e Jhon Lucumì del Genk. Tuttavia, il nome preferito dai partenopei sarebbe quello di Attila Szalai. LONDON, ENGLAND – OCTOBER 12: Raheem Sterling of England passes the ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il mercato a gennaio? In questo momento almanca un centrale difensivo destro. Cercheremo di cogliere qualche occasione ghiotta“. Queste parole rilasciate ieri dal direttore sportivo Cristianolasciano presagire che qualcosa sul mercato per sostituire Kostassarà fatto. Diversi sono le piste tenute in considerazione dalle parti di Castel Voturno, tra veri e propri ritorni di fiamma e nomi che potrebbero rivelarsi delle buone opportunità. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere a tal proposito che tre sono i calciatori monitorati dsocietà azzurra. A partire dai due colombiani Yerry Mina dell’Everton e Jhon Lucumì del Genk. Tuttavia, il nome preferito dai partenopei sarebbe quello di Attila Szalai. LONDON, ENGLAND – OCTOBER 12: Raheem Sterling of England passes the ...

