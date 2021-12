Milan-Spezia, via libera alla vendita dei biglietti | Serie A News (Di lunedì 20 dicembre 2021) Partita la vendita dei biglietti per Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma il 17 gennaio alle 18:30 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Partita ladeiper, partita della 22^ giornata dellaA 2021-2022 in programma il 17 gennaio alle 18:30

Advertising

PianetaMilan : #MilanSpezia , via libera alla vendita dei biglietti | #SerieA News #ACMilan #Milan #SempreMilan - hjtorres011 : RT @scottotweet: Un #Napoli eccellente considerate le tante assenze. Segna, poi si mette compatto a far girare palla e difendere bene con s… - musicserie : #SerieA ma i giornalisti studiano? Dicono che l'Inter ha avuto un calendario migliore. Da dopo il derby: Inter: Nap… - sportli26181512 : Arbitri: Inter-Torino a Guida, Di Bello dirige Empoli-Milan: Arbitri: Inter-Torino a Guida, Di Bello dirige Empoli-… - rosad24 : RT @scottotweet: Un #Napoli eccellente considerate le tante assenze. Segna, poi si mette compatto a far girare palla e difendere bene con s… -