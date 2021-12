Milan-Napoli | Salvini | “Sono molto arrabbiato per ieri | roba da far disamorare del calcio”

(Di lunedì 20 dicembre 2021), parlaIl leader della lega Matteo, a margine della visita, al cantiere delle ex acciae Falck di Sesto San Giovanni, ha commentato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Il numero uno del'Aia poi sulla rete di annullata a Kessie per il fuorigioco di Giroud indi ieri ha proseguito: "bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato sull'avversario e ...La vittoria di San Siro contro ilha ridato entusiasmo al, dopo due sconfitte e un periodo difficile condizionato anche dai tanti infortuni. Nel finale di gara ha dato il suo apporto anche Dries Mertens , elemento ...Così l'attaccante belga: "Ultimamente sto giocando meno, ma ho una buona media gol/minuti. Sto qui da 9 anni e vorrei restare" ...Nell'ultima giornata di Serie A sono stati due gli episodi discussi: il fuorigioco di Palomino in Atalanta-Roma e la rete annullata a Kessié in Milan-Napoli. Ecco tutti gli altri casi spinosi della st ...