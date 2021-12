Mattarella elogia Draghi e critica i media | “Troppo spazio ai No vax”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergioha parlato dell’operato del governoe dei No vax nel corso della cerimonia dello scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha denunciato il fatto che le teorie di chi si dice contrario alla vaccinazione hanno avuto “uno sproporzionato risaltotico”. Su questo argomento ha precisato che “la prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni. Le poche eccezioni, alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risaltotico, non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità” dei cittadini. Il presidente della Repubblica ha ancheto il lavoro del ...

... da chi è composta la compagine chel'attuale premier? Perché tanti a fare il tifo per noi? ... Ci sarebbe poi la cartabis (peraltro altamente improbabile) che tuttavia 'rimanderebbe ...... mentre stavoltaMario Draghi : grazie a lui l'Italia ha trovato 'un capo di governo ... Intanto il Presidenteoggi è stato ricevuto in Vaticano dal Papa : una visita di congedo, quella ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dell’operato del governo Draghi e dei No vax nel corso della cerimonia dello scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni. Nel s ...Pandemia Covid, ancora allo studio le misure per le festività, mentre aumentano i contagi. Da Mattarella elogi a comportamento degli italiani ...