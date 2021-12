L' ultima sparata di Brosio | Evito i vaccinati | sono problematici

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giornalista continua a rilasciare dichiarazioni sui generis su vaccini e, scagliandosi contro le nuove possibili restrizioni per i no vax: "Il lockdown per i nonè inutilmente discriminatorio"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ultima sparata

ilGiornale.it

Avere vissuto sulla sua pelle l'esperienza del Covid sembra avere dato il lasciapassare a Paolo Brosio per esprimersi a ruota libera sul tema. Da quando è guarito dal virus, che lo aveva portato ...... la trasmissione di Milly Carlucci che ieri sera ha condotto l'puntata stagionale, dove ha ... Raggelantedi Morgan, cala il gelo da Mara Venier: la puntata inizia cosìIl giornalista continua a rilasciare dichiarazioni sui generis su vaccini e vaccinati, scagliandosi contro le nuove possibili restrizioni per i no vax: "Il lockdown per i non vaccinati è inutilmente d ...Chi ha sparato a Genny e Ciro? La spiegazione finale di Gomorra, come muoiono nell'ultima puntata i due protagonisti ...