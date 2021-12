L’efficienza del poliambulatorio dell’Asl di Pastena

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis “Efficientissimi” è questo il termine che viene usato dai pazienti che in questi giorni si stanno recando presso ilall’Asl di viale Kennedy, a, diretto dalla dottoressa Paky Memoli, per ricevere la terza dose del vaccino anti-covid. Efficientissimi, per dimostrare che l’organizzazione messa in atto nella struttura sta funzionando e non sta causando alcuno stress né ai pazienti, e neanche ai medici che in questo caso riesco a svolgere il loro lavoro con professionalità e serenità. Circa 1000 le dosi che saranno somministrate. Ogni paziente sarà convocato mediante prenotazione e il tempo tra l’attesa, l’anamnesi, la somministrazione, il controllo della glicemia e della pressione e l’attesa post vaccino, varia tra i 20 ed in 25 minuti. I risultati che si stanno ottenendo stanno consolidando quelli avuti nello ...