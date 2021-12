Julian Alvarez piace a mezza Europa | tre big insidiano la concorrenza

(Di lunedì 20 dicembre 2021): Bayern Monaco, Atletico Madrid e Manchester United si uniscono alla corsa Il futuro disarà in. Il talento del River Plate è corteggiato da numerosi top club come Bayern Monaco, Atletico Madrid e Manchester United. Come riportato da Diario Olé, è forte laestera per Juventus, Milan e Inter. Nel contratto dipende una clausola da 20 milioni di euro che salirà a 25 milioni negli ultimi dieci giorni di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

continua a far parlare di sé. L'attaccante di proprietà del River Plate, sul taccuino degli scout interisti già da qualche mese, ha contribuito con una doppietta contro il Colon alla ...Al River Plate, proprietario del cartellino dell'attaccante, sperano che il fatto che debba giocare molto per partecipare al Mondiale in Qatar possa spingere il giocatore a non lasciare il club argent ...