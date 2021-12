Inter, la campagna della Cgil per i magazzinieri licenziati: “I traguardi della squadra raggiunti anche grazie a loro” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Davide e Paolo sono due ex lavoratori del magazzino centrale dell’Inter di Milano, esternalizzato ora a un’altra società. Il loro contratto è scaduto il 31 ottobre e domani, martedì 21 dicembre, è previsto l’incontro per il tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui la società, con tutta probabilità, formalizzerà i licenziamenti. Per questo la Slc Cgil ha deciso di avviare una campagna di sostegno ai lavoratori e di sensibilizzazione. “Un vero Interista non molla mai, e anche se le speranze sono pochissime, è giusto provarci. Un video per tutto l’ambiente Inter, in stile Inter, perché è anche grazie a lavoratori come Davide e Paolo che si raggiungono grandi traguardi” L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Davide e Paolo sono due ex lavoratori del magazzino centrale dell’di Milano, esternalizzato ora a un’altra società. Ilcontratto è scaduto il 31 ottobre e domani, martedì 21 dicembre, è previsto l’incontro per il tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui la società, con tutta probabilità, formalizzerà i licenziamenti. Per questo la Slcha deciso di avviare unadi sostegno ai lavoratori e di sensibilizzazione. “Un veroista non molla mai, ese le speranze sono pochissime, è giusto provarci. Un video per tutto l’ambiente, in stile, perché èa lavoratori come Davide e Paolo che si raggiungono grandi” L'articolo proviene da Il ...

