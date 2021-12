Il tifone Rai devasta le Filippine | diverse centinaia di morti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La forza distruttrice delRaile. Il conteggio rimane parziale poiche' si continua a scavare tra le macerie e non potra' che aumentare, come e' successo nelle ultime 72 ore. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 75 morti il bilancio delle vittime del passaggio sulle Filippine del tifone Rai, il più forte c… - Agenzia_Ansa : Sale a 208 il numero delle vittime causate dal tifone Rai che ha colpito le Filippine. Almeno 239 persone sono rima… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: E' salito ad almeno 375 morti il bilancio del tifone Rai che ha devastato le #Filippine: lo ha reso noto oggi la polizia… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Filippine, bilancio del tifone Rai salito a 208 morti e 52 dispersi #filippine - InformazioneA : #Filippine #ClimateEmergency A seguito del tifone #Rai che ha colpito le Filippine, il bilancio è di 146 vittime c… -

Ultime Notizie dalla rete : tifone Rai

La forza distruttrice deldevasta le Filippine. Il conteggio rimane parziale poiche' si continua a scavare tra le macerie e non potra' che aumentare, come e' successo nelle ultime 72 ore. 20 dicembre 2021Dopo il passaggio del super(localmente noto come Odette) Caritas Filippine si è immediatamente mobilitata, attraverso i team diocesani. A Cebu, una delle zone più colpite, il direttore della Caritas diocesana, padre ...La forza distruttrice del tifone Rai devasta le Filippine. Il conteggio rimane parziale poiche' si continua a scavare tra le macerie e non potra' ...In un aggiornamento pubblicato oggi, il principale coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nelle Filippine, Gustavo Gonzalez, ha annunciato che Le Filippine travolte dal super tifone Odette - Rai.