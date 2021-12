Gli auguri di Mattarella alle più alte cariche dello Stato (Di lunedì 20 dicembre 2021) La cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. Il discorso del capo dello Stato Leggi su rainews (Di lunedì 20 dicembre 2021) La cerimonia al Quirinale per lo scambio didi fine anno del presidente della Repubblica Sergioe i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. Il discorso del capo

Advertising

matteorenzi : Acceleriamo sulle terze dosi! Questo il messaggio di centinaia di amici al Tuscany Hall per farsi gli auguri di Buo… - OndeFunky : Gli auguri adesso, gli abbracci questa sera a teatro ?? Buon compleanno @michele_bravi - comunevenezia : #tradizioni Vi portiamo in Canal Grande dove gli auguri di Babbo Natale arrivano vogando - maaparliamodime : Ma anche filippo hahahhah 3 persone mi hanno mandato gli auguri in dm perché oggi è il suo compleanno io non ce la… - scibumi : non mia madre che voleva dare il mio numero a una pazza super religiosa per farmi gli auguri e cagarmi il cazzo -