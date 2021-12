Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le confessioni sulla loro storia d’amore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Federica Pellegrini e Matteo Giunta, una delle coppie più amate del mondo dello sport, sono prossimi a celebrare la loro unione anche nella vita reale. Dopo una relazione che dura da circa tre anni, tempo fa l’allenatore si è deciso a fare la proposta alla sua nuotatrice e ha ricevuto in cambio un bel sì. “Sono un ragazzo fortunato… (ha detto sì)” aveva scritto su Instagram, condividendo una foto di loro due sul suo profilo, per condividere con i propri follower la lieta notizia. Vi raccomandiamo... Costumi da competizione Jaked: i 5 best of In attesa del grande giorno, Pellegrini e Giunta, più innamorati che mai, durante un’intervista alla rivista Oggi hanno svelato qualche aneddoto su ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021), una delle coppie più amate del mondo dello sport, sono prossimi a celebrare launione anche nella vita reale. Dopo una relazione che dura da circa tre anni, tempo fa l’allenatore si è deciso a fare la proposta alla sua nuotatrice e ha ricevuto in cambio un bel sì. “Sono un ragazzo fortunato… (ha detto sì)” aveva scritto su Instagram, condividendo una foto didue sul suo profilo, per condividere con i propri follower la lieta notizia. Vi raccomandiamo... Costumi da competizione Jaked: i 5 best of In attesa del grande giorno,, più innamorati che mai, durante un’intervista alla rivista Oggi hanno svelato qualche aneddoto su ...

