Covid, Speranza: “Ancora nessuna decisione sulle nuove misure” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “nessuna decisione è già stata assunta, nonostante quello che si legge… solo giovedì sulla base dei dati faremo le nostre valutazioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai3, sulla possibilità che il Governo adotti nuove misure restrittive per contrastare la salita dei contagi da Covid 19. “C’è un elemento di preoccupazione da parte del Governo, sarebbe poco serio – ha aggiunto – non essere preoccupati in una situazione del genere. Penso naturalmente che siamo comunque a una fase diversa dall’anno scorso: a Natale eravamo in zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi, abbiamo fatto scelte molto dure, il numero dei decessi era largamente più alto, avevamo il triplo delle presenze in terapia intensiva. Oggi tutte ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “è già stata assunta, nonostante quello che si legge… solo giovedì sulla base dei dati faremo le nostre valutazioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai3, sulla possibilità che il Governo adottirestrittive per contrastare la salita dei contagi da19. “C’è un elemento di preoccupazione da parte del Governo, sarebbe poco serio – ha aggiunto – non essere preoccupati in una situazione del genere. Penso naturalmente che siamo comunque a una fase diversa dall’anno scorso: a Natale eravamo in zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi, abbiamo fatto scelte molto dure, il numero dei decessi era largamente più alto, avevamo il triplo delle presenze in terapia intensiva. Oggi tutte ...

