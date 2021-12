Covid Lazio, obbligo mascherine all’aperto dal 23 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid nel Lazio, mascherine obbligatorie all’aperto a partire da giovedì 23 dicembre e fino al 23 gennaio 2022. Questa la decisione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha firmato l’ordinanza.”Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”, ha spiegato il governatore. L’ordinanza, spiega una nota, entra in vigore giovedì 23 dicembre sul tutto il territorio della regione Lazio. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021)nelobbligatoriea partire da giovedì 23e fino al 23 gennaio 2022. Questa la decisione del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che oggi ha firmato l’ordinanza.”Ho firmato l’ordinanza che prevede l’dinella regione. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”, ha spiegato il governatore. L’ordinanza, spiega una nota, entra in vigore giovedì 23sul tutto il territorio della regione. ...

