Covid | allarme dell' Inapp | per una donna su due ripresa precaria e part - time

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il post pandemia è all'insegnaa precarietà ea discontinuità occupazionale per le donne : sono a tempo indeterminato solo il 14% dei nuovi contratti e solo il 38%e stabilizzazioni da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - TeoloMassimo : RT @Open_gol: «Ci dobbiamo preoccupare» - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Lo scienziato alla guida del team che elabora modelli probabilistici per l’ente consulente del governo britannico: «Esponi… - Open_gol : «Ci dobbiamo preoccupare» - Maria33759436 : RT @Radio1Rai: ??#Covid Boom di contagi tra gli operatori sanitari. Quasi 5.000 in 1 mese. E' l'allarme lanciato dal sindacato infermieri @N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Il post pandemia è all'insegna della precarietà e della discontinuità occupazionale per le donne : sono a tempo indeterminato solo il 14% dei nuovi contratti e solo il 38% delle stabilizzazioni da ...È l'lanciato da Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri Nursing Up, che ... ma anche quelli che devono 'sostenere il delicato impatto di una occupazione dei posti letto per-...(Teleborsa) - Da sempre a braccetto, caporalato e lavoro nero, soprattutto nel settore dell’agricoltura, hanno assunto dimensioni preoccupanti; secondo alcune stime, infatti, in ...Astrazeneca poco efficace contro Omicron, buoni risultati invece con la terza dose di Pfizer. A parlare dei vaccini e della nuova variante di Covid-19 è Massimo Andreoni, ...