HuffPostItalia : Contributivo pieno per tutti o saltano i conti. Draghi sulle pensioni parte da qui -

Questo significa, nell'ottica del premier ' tornare inal, in modo sostenibile per i conti '. Ma significa anche un ricalcolo per forza di cose penalizzante, un taglio, per quanti ...Mentre il premier è necessario 'tornare inal, in modo sostenibile per i conti'. Ma ciò significa anche un ricalcolo per forza di cose penalizzante, un taglio, per quanti sono nel ...Anche i due governi italiani che si sono succeduti "hanno fornito un importante contributo a questa svolta europea ... siano "chiarezza e lealtà come premesse indispensabili di una piena, e comune, ...Il premier vede i sindacati e fissa un calendario di incontri. La disponibilità a trattare si vedrà sulle penalizzazioni per chi anticipa l'uscita ...