Con dose booster Moderna aumentano di 37 volte gli anticorpi contro Omicron (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Il booster di Moderna aumenta gli anticorpi contro la variante Omicron di 37 volte, se somministrato (come ora) con dosaggio da 50 µg, mentre con la dose piena a 100 µg gli anticorpi salgono addirittura di 83 volte. Lo rende noto la stessa azienda annunciando i dati preliminari dell'efficacia del suo vaccino contro la nuova variante. “Il drammatico aumento dei casi di Covid-19 per la variante Omicron riguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che il booster Moderna attualmente autorizzato può aumentare gli anticorpi neutralizzanti a livelli 37 volte superiori a quelli pre-boost sono rassicuranti", ha affermato Stephane ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Ildiaumenta glila variantedi 37, se somministrato (come ora) con dosaggio da 50 µg, mentre con lapiena a 100 µg glisalgono addirittura di 83. Lo rende noto la stessa azienda annunciando i dati preliminari dell'efficacia del suo vaccinola nuova variante. “Il drammatico aumento dei casi di Covid-19 per la varianteriguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che ilattualmente autorizzato può aumentare glineutralizzanti a livelli 37superiori a quelli pre-boost sono rassicuranti", ha affermato Stephane ...

