Comunali di Palermo | Micciché | no errori come Roma e Milano

"Attendiamo le elezioni del presidente della Repubblica, una delle cose più importanti che potrebbe cambiare tanti scenari, e dal giorno successivo ci metteremo a lavorare per la nostra terra. È facile che si trovi prima un'intesa sul sindaco di Palermo, ma dovremo sbrigarci perché i tempi rischiano di diventare corti". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, incontrando la stampa parlamentare all'Ars per gli auguri di fine anno. Miccichè si è comunque detto certo che "l'errore compiuto a Roma e Milano non si ripeterà perché i nomi che si sono fatti qui sono tutti molto noti". E sul rinvio del vertice Romano tra i periti del centrodestra, già emerso nella giornata di ieri, ha aggiunto: "La scelta del candidato sindaco verrà fatto qui ma è chiaro che i partiti nazionali vogliono potere esprimere la propria ...

