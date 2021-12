C’è un’arma in più contro il Covid. Il Novavax ha ottenuto il via libera dell’Ema. Il vaccino che può convincere pure i No Vax efficace al 90% (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo un’approfondita valutazione, il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema ha concluso che i dati sul vaccino americano Novavax sono solidi e soddisfano i criteri dell’Ue per l’efficacia, la sicurezza e la qualità. I risultati di due principali studi clinici hanno scoperto che Nuvaxovid era efficace nel prevenire il Covid-19 nelle persone dai 18 anni di età. Gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45 mila persone. Il Novavax è considerato uno dei farmaci più attesi attesi dai No Vax. Nel primo studio, secondo quanto riferisce l’Ema, circa due terzi dei partecipanti hanno ricevuto il vaccino e agli altri è stata somministrata un’iniezione di placebo; nell’altro studio, i partecipanti erano equamente divisi tra Nuvaxovid e placebo. “Il primo studio – spiega ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo un’approfondita valutazione, il Comitato per i medicinali umani (Chmp)ha concluso che i dati sulamericanosono solidi e soddisfano i criteri dell’Ue per l’efficacia, la sicurezza e la qualità. I risultati di due principali studi clinici hanno scoperto che Nuvaxovid eranel prevenire il-19 nelle persone dai 18 anni di età. Gli studi hanno coinvolto in totale oltre 45 mila persone. Ilè considerato uno dei farmaci più attesi attesi dai No Vax. Nel primo studio, secondo quanto riferisce l’Ema, circa due terzi dei partecipanti hanno ricevuto ile agli altri è stata somministrata un’iniezione di placebo; nell’altro studio, i partecipanti erano equamente divisi tra Nuvaxovid e placebo. “Il primo studio – spiega ...

