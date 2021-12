Advertising

periodicodaily : Bruciato nella notte deposito di vetture a Milano #Milano #Incendio - AnsaLombardia : Bruciato nella notte deposito di vetture a Milano. Distrutti circa 20 mezzi parcheggiati | #ANSA - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Incendi, bruciato nella notte deposito di vetture a Milano #milano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a #Milano, bruciato nella notte un deposito di vetture - MediasetTgcom24 : Incendi, bruciato nella notte deposito di vetture a Milano #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciato nella

commenta Fiammenotte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco domenica sera, poco prima delle 23, e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare ...notte tra sabato e domenica, alcuni giovani di estrema destra hanno tentato di entrare con la forza nell'istituto, ma sono stati respinti dagli occupanti. Prima di allontanarsi, hanno...Fiamme nella notte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco domenica sera, poco prima delle 23, e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per ...Fiamme nella notte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco ieri sera, poco prima delle 23. (ANSA) ...