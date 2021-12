“Alex Belli, una cosa orribile…”. Aldo Montano boom: fuori dal GF Vip vomita tutto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre gli inquilini del GF Vip 6 hanno dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa. Manila Nazzaro ha inaspettatamente deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L’ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo ha deciso di restare. Anche Aldo Montano ha annunciato la sua decisione e per lui nessun cokpo di scena. Come già annunciato nei giorni precedenti, il campione ha confermato la volontà di abbandonare la casa di Cinecittà per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre gli inquilini del GF Vip 6 hanno dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa. Manila Nazzaro ha inaspettatamente deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L’ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo ha deciso di restare. Ancheha annunciato la sua decisione e per lui nessun cokpo di scena. Come già annunciato nei giorni precedenti, il campione ha confermato la volontà di abbandonare la casa di Cinecittà per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è unafacilissima, ...

