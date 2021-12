Venezia – Lazio | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 dicembre 2021)è una delle partite della 19esima giornata dal campionato di Serie A. Le due squadre si sfideranno mercoledì 22 dicembre a partire dalle 16.30, allo stadio Penzo. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali Dazn. Chi avrà la meglio tra le due? Juventus vs Cagliari (probabilie Tv): come si presentano le squadre?si presentano a questa 19esima giornata di Serie A, che chiude il 2021, con un obiettivo comune: vincere. Entrambe le squadre devono recuperare i punti persi per strada e soprattutto concludere l’anno con una spinta positiva verso il girone di ritorno. I padroni di casa attualmente, occupano il sedicesimo posto in classifica a quota 16 mentre gli ospiti sono ...