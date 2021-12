Variante Omicron, verso una nuova stretta in vista del Natale: Draghi convoca vertice per il 23 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Natale con la Variante Omicron preoccupa Mario Draghi. Il premier ha convocato per il 23 dicembre a palazzo Chigi una cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza e, a seguire, un consiglio dei ministri. L’occasione per studiare ed eventualmente approvare ulteriori misure utili a fronteggiare l’avanzata della nuova Variante del virus anche in Italia. I casi di Omicron nel nostro Paese «sono in forte crescita» ha ammesso il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: un’evoluzione «largamente attesa ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni». Una cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e subito dopo un Consiglio dei ministri per fronteggiare con nuove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilcon lapreoccupa Mario. Il premier hato per il 23a palazzo Chigi una cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza e, a seguire, un consiglio dei ministri. L’occasione per studiare ed eventualmente approvare ulteriori misure utili a fronteggiare l’avanzata delladel virus anche in Italia. I casi dinel nostro Paese «sono in forte crescita» ha ammesso il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: un’evoluzione «largamente attesa ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni». Una cabina di regia presieduta dal premier Marioe subito dopo un Consiglio dei ministri per fronteggiare con nuove ...

