Variante Omicron in Italia | “84 casi e aumenteranno”

(Di domenica 19 dicembre 2021)in, “sono salite a 84 le sequenze analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Iss. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina”. Lo sottolinea in una nota l’Istituto superiore di Sanità (Iss). “La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al ‘caso indice’ di fine novembre), mentre in generale laè segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano, 1). Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della”, ...

La'si sta diffondendo con estrema rapidità anche nel nostro continente e va messo in conto che divenga dominante entro poche settimane'. In Italia, il numero di sequenze ...La'si sta diffondendo con estrema rapidità anche nel nostro continente e va messo in conto che divenga dominante entro poche settimane'. In Italia, il numero di sequenze ...ITALIA – Omicron corre in tutta Europa e raddoppia nel giro di 1-3 giorni secondo quanto affermato dall’Oms. In Italia sono salite a 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella ...La variante Omicron sta travolgendo l' Europa come un tornado. I casi si moltiplicano a livello esponenziale e i Paesi tornano ad applicare ...