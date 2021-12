Vacanze di Natale incerte, solo il 40% delle strutture ricettive è prenotato (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - L'incertezza frena il turismo delle feste, e lascia vuote 6 camere su 10. Le criticità emerse nell'ultimo periodo, a partire dalla ripresa dei contagi, si fanno sentire sull'industria turistica italiana. E se per ora il fenomeno delle cancellazioni appare circoscritto, si segnala un forte rallentamento delle nuove richieste di servizi, soprattutto da parte della domanda straniera. Tanto che, ad oggi, nel periodo delle festività le strutture ricettive dovrebbero registrare un tasso di occupazione medio delle camere pari solo al 40%. È quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.332 imprenditori della ricettività. I pernottamenti ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - L'zza frena il turismofeste, e lascia vuote 6 camere su 10. Le criticità emerse nell'ultimo periodo, a partire dalla ripresa dei contagi, si fanno sentire sull'industria turistica italiana. E se per ora il fenomenocancellazioni appare circoscritto, si segnala un forte rallentamentonuove richieste di servizi, soprattutto da parte della domanda straniera. Tanto che, ad oggi, nel periodofestività ledovrebbero registrare un tasso di occupazione mediocamere parial 40%. È quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.332 imprenditori della ricettività. I pernottamenti ...

