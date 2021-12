Traffico Roma del 19-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo veschi situazione è tranquilla Al momento sulle strade della capitale in questa domenica prenatalizia riaperto alViale Marco Polo in mattinata chiuso per un incidente all’altezza di via Cilicia direzione San Giovanni Intanto ilcomincia ad intensificarsi in particolare sulle strade intorno a piazza San Pietro a folla di fedeli per le celebrazioni dell’angelus nelle vicinanze per un incidente avvenuto in Piazza della Rovere si sta in coda sul Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta altro incidente è segnalato dalla polizia locale Largo Antonio Beltramelli all’altezza di via Cave di Pietralata ma oggi nei municipi pari torna il tuo quartiere non è una discarica per la raccolta straordinaria dei rifiuti con Eco sta in vari luoghi della città per quanto riguarda ...