Suarez sbotta con Simeone dopo la sostituzione | ' Pezzo di m | sempre uguale'

(Di domenica 19 dicembre 2021) L'Atletico Madrid non vive un bel momento e lo stesso discorso vale per Luis. Ieri sera i Colchoneros hanno perso 2 - 1 a Siviglia - terza sconfitta consecutiva in Liga - e l'attaccante ...

Ultime Notizie dalla rete : Suarez sbotta

La Gazzetta dello Sport

L'Atletico Madrid non vive un bel momento e lo stesso discorso vale per Luis. Ieri sera i Colchoneros hanno perso 2 - 1 a Siviglia - terza sconfitta consecutiva in Liga - e l'attaccante uruguagio è rimasto ancora a secco di gol (ultima rete il 7 novembre, con il ...L'Atletico Madrid e l'attaccante vivono un momento complicato. Ieri i colchoneros hanno perso a Siviglia la terza partita consecutiva e l'uruguagio si è infuriato con il Cholo dopo il cambio al 57' ...