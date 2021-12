Serie B 2021/2022, Pettinari risponde a Kouan: il derby umbro tra Perugia e Ternana termina 1-1 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Perugia non va oltre un pareggio per 1-1 nel derby umbro contro la Ternana valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022: all’iniziale vantaggio biancorosso siglato da Kouan risponde la marcatura di Pettinari. In virtù di questo successo gli uomini di Massimiliano Alvini salgono al nono posto a 29 punti, mentre i rosso-verdi sono dodicesimi a quota 23. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa partono subito forte conquistando un calcio di rigore dopo soli dodici minuti per un netto fallo di Capuano ai danni di Matos. Dagli undici metri va De Luca che, però, si va ipnotizzare da Innarilli, il quale neutralizza il penalty mantenendo la rete involata. I biancorossi non ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 nelcontro lavalevole per la diciottesima giornata del campionato di: all’iniziale vantaggio biancorosso siglato dala marcatura di. In virtù di questo successo gli uomini di Massimiliano Alvini salgono al nono posto a 29 punti, mentre i rosso-verdi sono dodicesimi a quota 23. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa partono subito forte conquistando un calcio di rigore dopo soli dodici minuti per un netto fallo di Capuano ai danni di Matos. Dagli undici metri va De Luca che, però, si va ipnotizzare da Innarilli, il quale neutralizza il penalty mantenendo la rete involata. I biancorossi non ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Fenomeno compra il Cruzeiro: 'Lo riporterò ai fasti di un tempo' #Ronaldo - AlbertoBagnai : Per la serie “How it started, how it’s going”, un ritaglio di giornale dell’aprile 2019 e un’agenzia odierna. Per a… - _Morik92_ : La @JuventusFCWomen chiude l'anno solare 2021 con 31 vittorie su 32 in Italia in tutte le competizioni e 7 su 10 to… - ecodelchisone : Volley serie A2 donne, la capolista Pinerolo passa anche a Catania - sportface2016 : #SerieB 2021/2022, #Pettinari risponde a #Kouan: il derby umbro tra #Perugia e #Ternana termina 1-1 #PerugiaTernana -