Sampdoria-Venezia- 1-1 | Henry pareggia i conti nel finale

VeneziaFC_IT : Sapevamo che il momento sarebbe arrivato. A tre minuti dal novantesimo, Henry ci regala il pareggio con un meravigl… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sampdoria *1-0 Venezia *(Gabbiadini 1') #SSFootball - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - fantapiu3 : Le pagelle di #Sampdoria - #Venezia Apre #Gabbiadini #Henry nel finale la pareggia #fantacalcio #campionato… - CalcioPillole : #Sampdoria, #D'Aversa sulla gara contro il #Venezia: 'Il nostro vero errore è stato non chiuderla prima' -

1 - 1 (h 18.00) Partita ricca di emozioni a Marassi, dove alla fine arriva un pareggio. I padroni di casa (19 punti) si portano in vantaggio immediatamente grazie alla rete di ...Roberto D'Aversa, allenatore della, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Roberto D'Aversa, allenatore della, ha parlato al termine del match pareggiato contro ilIl tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa si è espresso così dopo il pareggio con il Venezia: “La prestazione c’è stata e stasera abbiamo creato tante occasioni che però non abbiamo sfruttato pienam ...Il gol di Gabbiadini in apertura ha illsuo la Sampdoria nella gara disputata in contemporanea con quella del Torino, ma il Venezia ha poi trovato il pareggio con Henry quasi allo scadere, beffando i..