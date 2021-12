Ruggeri annuncia le prime date del tour 2022: “Non vedo l’ora di cominciare” (Di domenica 19 dicembre 2021) MILANO – Con un post pubblicato su Facebook, Enrico Ruggeri (foto) ha annunciato le prime date del suo tour 2022. Queste le parole di “Rouge”: “Finalmente potremo incontrarci. Spero di darvi al più presto le prossime, intanto qualcuno magari saprà cosa regalare a Natale… Non vedo l’ora di cominciare”. Ruggeri ha poi precisato di non volere far “morire di fame tecnici e musicisti. Mi spiace: le battaglie si combattono dall’interno, io sono stato uno dei pochi che si è esposto, ho pagato un prezzo carissimo ma non ho intenzione di farlo pagare anche a persone che mi hanno dato fiducia”. Qui di seguito il calendario finora ufficiale: 2 aprile CREMA Teatro San Domenico 9 aprile MILANO Teatro Nazionale 21 aprile CATANIA ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) MILANO – Con un post pubblicato su Facebook, Enrico(foto) hato ledel suo. Queste le parole di “Rouge”: “Finalmente potremo incontrarci. Spero di darvi al più presto le prossime, intanto qualcuno magari saprà cosa regalare a Natale… Nondi”.ha poi precisato di non volere far “morire di fame tecnici e musicisti. Mi spiace: le battaglie si combattono dall’interno, io sono stato uno dei pochi che si è esposto, ho pagato un prezzo carissimo ma non ho intenzione di farlo pagare anche a persone che mi hanno dato fiducia”. Qui di seguito il calendario finora ufficiale: 2 aprile CREMA Teatro San Domenico 9 aprile MILANO Teatro Nazionale 21 aprile CATANIA ...

