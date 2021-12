Roma | si schiantano contro un albero | morte due giovani sorelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Eranole due ragazze che questa mattina all’alba, poco dopo le 5, hanno perso la vita in un tragico incidente a, in via Cilicia all’altezza del civico n.53. Tragico incidente a: muoiono dueIl terribile incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 in via Cilicia, all’altezza civico n.53. Le due, di 23 e 19 anni, si trovavano a bordo dell’auto, una Peugeot 307 (guidata dalla più grande) quando, per cause da accertare, sono finite con il veicoloun. Un impatto violento e fatale. Per le duessime, purtroppo, non c’è stato niente da fare: sonosul colpo. Duecosìche hanno perso la vita insieme in quei terribili e fatali ...