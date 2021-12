Raiola contro la FIFA: “Propaganda a livello Corea del Nord, non permetto di dirmi come vivere” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il noto procuratore Mino Raiola, nel corso di un’intervista concessa a NRC, ha attaccato la FIFA per la sua volontà di ridurre le commissioni dei procuratori nel mondo del calcio: “La FIFA vuole un proprio collegio arbitrale, una propria banca, vuole essere uno Stato. Ma non ha un buon governo, non ha niente a che fare con una buona gestione aziendale. È un’organizzazione che ha fatto incarcerare diversi dirigenti per corruzione. Quando il boss della FIFA Gianni Infantino va da qualche parte, viene accolto come se fosse Angela Merkel. Ma non permetto certo alla FIFA di dirmi come vivere, la FIFA fa un indottrinamento e una Propaganda a livello della ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Il noto procuratore Mino, nel corso di un’intervista concessa a NRC, ha attaccato laper la sua volontà di ridurre le commissioni dei procuratori nel mondo del calcio: “Lavuole un proprio collegio arbitrale, una propria banca, vuole essere uno Stato. Ma non ha un buon governo, non ha niente a che fare con una buona gestione aziendale. È un’organizzazione che ha fatto incarcerare diversi dirigenti per corruzione. Quando il boss dellaGianni Infantino va da qualche parte, viene accoltose fosse Angela Merkel. Ma noncerto alladi, lafa un indottrinamento e unadella ...

