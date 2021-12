Monica Bellucci ospite a Domenica In, ma vi ricordate com’era agli esordi? (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo scorso 30 settembre Monica Bellucci ha compiuto 57 anni, ma la sua bellezza sembra non conoscere età. Nell’ultimo film “La Befana vien di notte 2” la celebre attrice ha dovuto adattarsi al ruolo della dolce (ma altrettanto potente) strega buona Dolores, ma solitamente la vediamo ancora radiosa come un tempo. Di certo apparirà così anche nella puntata odierna di Domenica In, dato che la famosa artista sarà presente in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla storica conduttrice Mara Venier, la Bellucci racconterà molti aspetti della sua carriera e affronterà anche argomenti più intimi, riguardanti la sua vita privata. Sarà l’occasione per presentare proprio “La Befana vien di notte 2”, diretto da Paola Randi: il film uscirà nei cinema il prossimo 30 dicembre. LEGGI ANCHE ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo scorso 30 settembreha compiuto 57 anni, ma la sua bellezza sembra non conoscere età. Nell’ultimo film “La Befana vien di notte 2” la celebre attrice ha dovuto adattarsi al ruolo della dolce (ma altrettanto potente) strega buona Dolores, ma solitamente la vediamo ancora radiosa come un tempo. Di certo apparirà così anche nella puntata odierna diIn, dato che la famosa artista sarà presente in diretta dStudi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla storica conduttrice Mara Venier, laracconterà molti aspetti della sua carriera e affronterà anche argomenti più intimi, riguardanti la sua vita privata. Sarà l’occasione per presentare proprio “La Befana vien di notte 2”, diretto da Paola Randi: il film uscirà nei cinema il prossimo 30 dicembre. LEGGI ANCHE ...

