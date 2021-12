Monica Bellucci e Zucchero tra gli ospiti di Domenica In (Di domenica 19 dicembre 2021) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 19 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quattordicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Monica Bellucci si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film ‘La befana vien di notte 2 – Le origini’ al cinema dal 30 dicembre per la regia di Paola Randi. Il Volo interverrà per cantare il brano ‘E più ti penso’ colonna sonora del film ‘Malena’ che vede protagonista proprio Monica Bellucci e per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di ‘Domenica In’ del 26 dicembre prossimo. Grande attesa per Zucchero che darà vita ad una vera e propria performance ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,19 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quattordicesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gliin studio e in collegamento.si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film ‘La befana vien di notte 2 – Le origini’ al cinema dal 30 dicembre per la regia di Paola Randi. Il Volo interverrà per cantare il brano ‘E più ti penso’ colonna sonora del film ‘Malena’ che vede protagonista proprioe per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di ‘In’ del 26 dicembre prossimo. Grande attesa perche darà vita ad una vera e propria performance ...

Advertising

Pararapapajavi : @LaRanaGitana Monica Bellucci - happygirl417 : RT @avanti444: Monica Bellucci by Steven Meisel for Dolce & Gabbana S/S 1992 - 444everangels : RT @avanti444: Monica Bellucci by Steven Meisel for Dolce & Gabbana S/S 1992 - Lopinionista : Monica Bellucci e Zucchero tra gli ospiti di Domenica In - najdalhatlani : RT @avanti444: Monica Bellucci by Steven Meisel for Dolce & Gabbana S/S 1992 -