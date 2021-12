Milan-Napoli | i convocati di Pioli | tornano Theo Hernandez e Giroud

(Di domenica 19 dicembre 2021) La lista dei calciatoridal tecnico delStefanoin vista della sfida contro il, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022.a disposizione, mentre saranno assenti Plizzari, Kjaer, Calabria, Leao, Rebic e Pellegri. Di seguito l’elenco completo IPortieri: Maignan, Mirante, T?t?ru?anuDifensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, TomoriCentrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, TonaliAttaccanti:, Ibrahimovi?, Maldini SportFace.

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - DiMarzio : .@sscnapoli, la probabile formazione che Luciano #Spalletti schiererà dal 1' contro il @acmilan - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - CalcioNews24 : ??#Cafu parla di #MilanNapoli e dello scudetto ?? - Pasquale10_ : RT @sagitto78: In grafica i punti ottenuti dalla grande #inter nelle ultime 6 partite e i punti ottenuti dal piccolo milan contro gli stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Infatti i neroverdi hanno vinto controe Juventus, e pareggiato con il. Il Sassuolo occupa la dodicesima posizione con 23 punti. Nell'ultimo scontro tra le due squadre, risalente allo ...Pronostico, Carratelli: vedo meglio ilSfida scudetto stasera alle ore 20,45 allo stadio San Siro tra, valida nella 19giornata di Serie A. Dopo anche il pareggio recuperato ...Milan-Napoli stasera, alle ore 20 e 45. Di seguito, si riporta la lista ufficiale dei convocati di Stefano Pioli. I rossoneri ospiterà la squadra di Luciano Spalletti, per un match destinato a ricopri ...La lista dei calciatori convocati dal tecnico del Milan Stefano Pioli in vista della sfida contro il Napoli, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022.