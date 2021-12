Memoria flash ssd per il gaming | è arrivata Lexar SL660 Blaze

(Di domenica 19 dicembre 2021), uno dei principali brand al mondo nel campo delle soluzioni di, è fiera di annunciare il nuovo SSD portatile per Gamers. Questa nuova unità di archiviazione offre la più recente tecnologia USB 3.2 Gen2x2 e velocissime prestazioni NVMe con velocità di lettura fino a 2000 MB/s e di scrittura fino a 1900 MB/s1. È perfetto per spingere le prestazioni delle console o postazioni da gioco di alta gamma. Il nuovo SSD portatile da giocopresenta inoltre un design futuristico con LED RGB che creano un’atmosfera vivace per rendere il gioco più dinamico e aggiungere un tocco di colore alla postazione di gioco. L’SSD portatile da gioco...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Memoria flash

L'Opinionista

Ecco un pratico vademecum per rinfrescarvi lasui cammei della vecchia Trilogia di Spider - ... prima di Alcide Herveaux, Joe Manganiello è stato il primoThompson cinematografico. John ...... oggi, realme 8 ! Sotto i 200 Euro ci si porta a casa un telefono con 8GB di RAM, 128GB di, ... Unità USBType - C, 128 GB, Nero 24.50 ? Compra ora Sotto i 20 Euro! Ecco Echo Dot , con ...Si è svolta oggi a Palermo, davanti al palazzo di giustizia, un flash mob organizzato dai magistrati onorari, per accendere i riflettori sulla proposta di riforma che prevede "l'inquadramento come fun ...Genoveva non sembra avere dubbi: Felipe la sta tradendo e mente sulla sua amnesia, lo potrà dimostrare? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata del 20 dicembre ...