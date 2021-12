LIVE Biathlon, Mass Start donne Le Grand-Bornand in DIRETTA: Wierer in testa prima dell’ultimo poligono! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Arriviamo all’ultimo poligono. ATTENZIONE! 13.12 Rientra sul gruppetto inseguitore anche la russa Reztsova . 13.11 Intanto la francese Simon supera Hauser. 13.10 Dietro recupera qualche secondo Elvira Oeberg, adesso distante 31”. 13.09 BENE Wierer! Dopo 8,5 km l’azzurra ha 7” di vantaggio su Hauser e 13” su Simon. Quarta la russa Reztsova a 15”, quinta Chevalier-Bouchet a 16”. 13.08 5/5 anche per Elvira Oeberg, ora nona a 36”, e Roeiseland, decima a 46”. 13.06 Hauser seconda a 3”. Sbaglia invece Simon che esce dal poligono in terza posizione con un ritardo di 13” da Dorothea. 13.05 Wierer TROVA LO ZEROOOOOO! L’azzurra vola in prima posizione. Pazzesco! 13.04 Manca sempre meno al primo poligono in piedi. Attenzione ora! 13.02 Recupera ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Arriviamo all’ultimo poligono. ATTENZIONE! 13.12 Rientra sul gruppetto inseguitore anche la russa Reztsova . 13.11 Intanto la francese Simon supera Hauser. 13.10 Dietro recupera qualche secondo Elvira Oeberg, adesso distante 31”. 13.09 BENE! Dopo 8,5 km l’azzurra ha 7” di vantaggio su Hauser e 13” su Simon. Quarta la russa Reztsova a 15”, quinta Chevalier-Bouchet a 16”. 13.08 5/5 anche per Elvira Oeberg, ora nona a 36”, e Roeiseland, decima a 46”. 13.06 Hauser seconda a 3”. Sbaglia invece Simon che esce dal poligono in terza posizione con un ritardo di 13” da Dorothea. 13.05TROVA LO ZEROOOOOO! L’azzurra vola inposizione. Pazzesco! 13.04 Manca sempre meno al primo poligono in piedi. Attenzione ora! 13.02 Recupera ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Biathlon mass start femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #start… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand per la Mass Start femminile: Wierer e Vittozzi cercano il primo podio stagionale #biathlon @AleBer… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand per la Mass Start femminile: Wierer e Vittozzi cercano il primo podio stagionale #biathlon… - Annecy_Live : RT @DarioPuppo: “Mi sono sentito come Martin Fourcade” cit. Quentin Fillon Maillet “Ho pensato a come lui si comportava in quei momenti. Ho… - Annecy_Live : RT @sportface2016: #Biathlon Mass start femminile #Annecy Le Grand-Bornand 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming https://… -