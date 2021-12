Lasagna di patate con crema di broccoli: semplicemente divina! (Di domenica 19 dicembre 2021) Spesso si ha l’esigenza, e la voglia, di preparare qualcosa che soddisfi il nostro palato ma che sia sano e nutriente. La ricetta della Lasagna di patate con crema di broccoli è l’ideale per mangiare sano ma con gusto. Questa delicata versione è perfetta anche come ricetta svuota frigo soprattutto quando, dopo i giorni di festa, il frigo risulta sempre pieno degli inevitabili avanzi dei pranzi e delle cene consumate durante i giorni precedenti. Gli ingredienti 500 gr di broccoli 2 mozzarelle 2 patate Mezza cipolla 1 spicchio d’aglio Sale Parmigiano Pepe Olio d’oliva Procedimento Per prima cosa bisogna tagliare le patate a fette sottili, dopo averle lavate e sbucciate correttamente. Successivamente mettiamo una pentola sul fuoco e facciamo bollire le nostre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 dicembre 2021) Spesso si ha l’esigenza, e la voglia, di preparare qualcosa che soddisfi il nostro palato ma che sia sano e nutriente. La ricetta delladicondiè l’ideale per mangiare sano ma con gusto. Questa delicata versione è perfetta anche come ricetta svuota frigo soprattutto quando, dopo i giorni di festa, il frigo risulta sempre pieno degli inevitabili avanzi dei pranzi e delle cene consumate durante i giorni precedenti. Gli ingredienti 500 gr di2 mozzarelle 2Mezza cipolla 1 spicchio d’aglio Sale Parmigiano Pepe Olio d’oliva Procedimento Per prima cosa bisogna tagliare lea fette sottili, dopo averle lavate e sbucciate correttamente. Successivamente mettiamo una pentola sul fuoco e facciamo bollire le nostre ...

