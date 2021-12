L’accusa choc ai no green pass | “Avete morti sulla coscienza”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Giovedì scorso, durante Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, abbiamo vissuto una sorta di riedizione televisiva della “Storia della Colonna Infame” in versione Covid-19. Malgrado le conoscenze medico-scientifiche ai tempi della drammatica vicenda narrata dal Manzoni – siamo nell’estate del 1630 – fossero incommensurabilmente limitate rispetto a quelle attuali, gli oltranzisti del partito unico del virus in sala hanno sostanzialmente trattato i due esponenti di ciò che potremmo definire il partito del dubbio – i giornalisti Maddalena Loy e Giuseppe Cruciani – come due pericolosi untori di opinioni mortali. Tant’è che Andrea Romano, personaggio di grande ecclettismo politico, avendo sostenuto molti leader del recenteato, da D’Alema a Montezemolo, da Monti a Renzi – tanto per citarne alcuni – e definendosi spesso un riformista moderato, ha messo ...