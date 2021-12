La società civile fa concorrenza alle mafie Moglie di prefetto coinvolta nello sfruttamento di immigrati clandestini

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Era stato nominato da Salvini a capo del dipartimento per l’immigrazione del Viminale. Oggi la consorte è indagata con l’accusa di caporalato. Si sfrutta povera gente che per pochi euro lavora come animali in condizioni igieniche precarie nel foggiano. Per la prima volta non è colpa della ministra Lamorgese. Ma se ne chiederanno ugualmente le dimissioni. Come in “Non ci resta che piangere”, dove Roberto Benigni, insegnanteelementari, spiega a Troisi, bidello, che Giachetti – un alunno che gli sta tanto antipatico – è in ogni caso bocciato. Il film è comico, la realtà, invece, tragica. C’è chi vuole il prossimo Presidente della Repubblica patriota. Mattarella e i suoi 11 predecessori non lo sono stati?Per la verità, sia democristiani che laici, di destra e di sinistra, persino un comunista filosovietico, furono tutti eccellenti capi di stato al di sopra dei ...