Juan Jesus: "Gol annullato? Il regolamento è chiaro. Onorato di essere a Napoli"

Juan Jesus, difensore del Napoli autore di una grande prestazione contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 0-1 a San Siro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Gol annullato al Milan? Il regolamento è chiaro, il fuorigioco è attivo perché Giroud non mi lascia giocare pulito. Ovviamente, con l'uomo addosso non ho potuto intervenire come volevo, anche perché il francese è abbastanza grosso. Il regolamento è questo e le regole vanno rispettate.

La mia miglior partita? Non lo so, sono in Italia da dieci anni. Ho giocato all'Inter, alla Roma e giocare al Napoli mi rende onorato. Conoscevo già questo stadio ed ero..."

