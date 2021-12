Incidente hot sfiorato a Ballando con le Stelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabrina Salerno ha rischiato di mostrare un po' troppo durante la finale di Ballando con le Stelle. Il suo corpetto si è sganciato. Sabrina Salerno, Incidente hot a Ballando con le Stelle su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabrina Salerno ha rischiato di mostrare un po' troppo durante la finale dicon le. Il suo corpetto si è sganciato. Sabrina Salerno,hot acon lesu Donne Magazine.

Advertising

LaMammaN1 : - _DAGOSPIA_ : BALLANDO CON LE STELLE, INCIDENTE HOT PER SABRINA SALERNO: IL REGGISENO SI SLACCIA E... - infoitcultura : Sabrina Salerno e l’incidente hot del corpetto “ballerino” alla finale di Ballando con le stelle - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e l'incidente hot: il corpetto dell'abito si sgancia in diretta - CorriereUmbria : Ballando con le stelle, incidente hot per Sabrina Salerno #SabrinaSalerno #BallandoconleStelle… -