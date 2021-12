Imolese-Pescara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Imolese-Pescara sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2021/2022. Stadio Galli cornice di questo incontro molto interessante tra la quartultima, a secco di vittorie da troppo tempo e in lotta per non retrocedere, e la sesta in classifica che vuole provare ad accorciare verso chi la precede. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 19 dicembre, diretta tv non disponibile diretta streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021)sarà visibilein tv: ecco il, l’e ladel match valido per la diciannovesima giornata di. Stadio Galli cornice di questo incontro molto interessante tra la quartultima, a secco di vittorie da troppo tempo e in lotta per non retrocedere, e la sesta in classifica che vuole provare ad accorciare verso chi la precede. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 19 dicembre,tv non disponibilesu Eleven Sports. SportFace.

