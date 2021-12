Giuntoli: «Manolas non avrebbe comunque giocato per problemi fisici» (Di domenica 19 dicembre 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn: «La speranza è che Petagna faccia una grande prestazione, è la prima da titolare, sta facendo benissimo, poi il mister è molto bravo in attacco Giuntoli su Manolas: «Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi negli ultimi due mesi, col Leicester ci ha dato una grossa mano. I medici ci avevamo detto che non ce l’avrebbe fatta a recuperare per gennaio». Il mercato è sempre un’opportunità, manca un centrale difensivo destro Coppa d’Africa. «Siamo interessati, soprattutto per l’incolumità delle persone. Se non si dovesse disputare, saremmo contenti» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn: «La speranza è che Petagna faccia una grande prestazione, è la prima da titolare, sta facendo benissimo, poi il mister è molto bravo in attaccosu: «Il ragazzo ha avuto un sacco dinegli ultimi due mesi, col Leicester ci ha dato una grossa mano. I medici ci avevamo detto che non ce l’fatta a recuperare per gennaio». Il mercato è sempre un’opportunità, manca un centrale difensivo destro Coppa d’Africa. «Siamo interessati, soprattutto per l’incolumità delle persone. Se non si dovesse disputare, saremmo contenti» L'articolo ilNapolista.

