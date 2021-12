Draghi si prepara per la stretta sul Covid e per la corsa sulla legge di bilancio (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Ultimi dieci giorni di fuoco per il governo prima della chiusura dell'anno. Lunedì il presidente del Consiglio Draghi incontra il Cancelliere tedesco Scholz: fari puntati sull'emergenza sanitaria ma anche sullo stato dell'economia dell'Unione europea, con sullo sfondo il tema della revisione del patto di stabilità; mercoledì il premier terrà la conferenza di fine anno per illustrare il bilancio di quanto fatto (e fare il punto soprattutto sullo stato di avanzamento del Pnrr), il giorno dopo è prevista la cabina di regia per valutare nuove misure anti-Covid e poi inizia la corsa ad approvare la legge di bilancio che finora ha avuto un percorso non poco accidentato. Un rush finale del 2021 che i partiti della maggioranza interpreatno come le ultime mosse del premier in vista delle elezioni del presidente della ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Ultimi dieci giorni di fuoco per il governo prima della chiusura dell'anno. Lunedì il presidente del Consiglioincontra il Cancelliere tedesco Scholz: fari puntati sull'emergenza sanitaria ma anche sullo stato dell'economia dell'Unione europea, con sullo sfondo il tema della revisione del patto di stabilità; mercoledì il premier terrà la conferenza di fine anno per illustrare il bilancio di quanto fatto (e fare il punto soprattutto sullo stato di avanzamento del Pnrr), il giorno dopo è prevista la cabina di regia per valutare nuove misure anti-e poi inizia laad approvare ladi bilancio che finora ha avuto un percorso non poco accidentato. Un rush finale del 2021 che i partiti della maggioranza interpreatno come le ultime mosse del premier in vista delle elezioni del presidente della ...

