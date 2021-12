Covid, Speranza: ancora nessuna decisione su nuove misure (Di domenica 19 dicembre 2021) "nessuna decisione è già stata assunta, nonostante quello che si legge... solo giovedì sulla base dei dati faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "è già stata assunta, nonostante quello che si legge... solo giovedì sulla base dei dati faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - NicolaPorro : Covid, #Speranza avverte: 'Ulteriori misure...'. Cosa succederà ?? - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Speranza “Situazione non semplice, serve attenzione” - - Tele_Nicosia : Covid, Speranza “Situazione non semplice, serve attenzione” - Paola_zrz : RT @benq_antonio: Ormai possiamo dire che l esperimento e' fallito!! #Speranza #Draghi #COVID19 #Covid #GreenPassrafforzato #greenpass http… -