Clamoroso Barak | escluso all’ultimo dai titolari!

(Di domenica 19 dicembre 2021) Antonin, centrocampista del Verona, doveva giocare da titolare il match contro il Torino. Durante il riscaldamento però, il giocatore ha accusato un problema alla schiena e dunque non sarà della partita. AL suo posto giocherà Lasagna al fianco di Caprari e Simeone. Una bruttissima notizia per Tudor che dovrà fare a meno del suo centrocampista. Antonin, Hellas Verona Il giocatore in forte dubbio già prima del match per un problema gastrointestinale, è costretto a saltare il match per un altro problema fisico. Davvero sfortunato, che ora farà il tifo per i propri compagni dalla tribuna.